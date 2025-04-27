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للمرة الرابعة على التوالي، الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض «أبو ظبي للكتاب» (صور)

معرض «أبوظبي الدولي
معرض «أبوظبي الدولي للكتاب»، فيتو
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يُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ خاصٍّ فى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي انطلقت فعاليات دورته الـ 34 أمس السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق ٥ مايو ٢٠٢٥.

الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض «أبوظبي الدولي للكتاب»

ويستهدف الأزهر بمشاركته، التعريف بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.

 

وشهد جناح الأزهر في يومه الأول بالمعرض إهتماما كبيرًا من رواده، حرصا منهم للتعرف على أحدث إصدارات الأزهر المتنوعة التي تعالج أبرز القضايا الفكرية المعاصرة، وتناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتعايش، وضبط الفتوى ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التشدد والتطرف؛ حيث يشارك الأزهر بأكثر من ٣٠٠ عنوان من إصدارات قطاعته المختلفة ( مجمع البحوث الإسلامية - هيئة كبار العلماء - الجامع الأزهر - مكتب إحياء التراث الإسلامى - مرصد الأزهر - الشؤون الفنية العلمية - مركز الإمام الأشعري - مركز الأزهر للترجمة) وهناك بعض  الإصدارات المترجمة إلى 13 لغة، لإثراء الثقافات المختلفة، بالإضافة لركن خاص بالخط العربي.

تأتى مشاركة الأزهر فى المعارض الدولية كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، بما يسهم في تعزيز رسالة الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال، ونشر اللغة العربية وتعميق أثرها في النفوس والعقول وتوسيع تداول استخدامها في المجتمعات العربية والإسلامية.

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