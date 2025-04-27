طالبة بجامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للسيف

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للاعبة منتخب مصر العنود حازم حجازي، الطالبة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، وذلك لفوزها للعام الثاني على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية (عمومي) لسلاح السيف، وتمثيلها المشرف على مستوى المنافسات الفردية والفرق.

محمد سامي عبد الصادق: الإنجاز الرياضي يعكس التميز وروح الإصرار لدى طلابنا

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز الرياضي يعكس التميز وروح الإصرار لدى طلابنا، والجامعة تفخر بأبنائها المتميزين والموهوبين الذين يرفعون اسم الجامعة فى كل المحافل.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يرفعون اسم الجامعة ومصر عاليًا، فى كل المحافل، وستظل داعمة لكل المواهب المتميزة في كافة المجالات، انطلاقًا من رؤيتها الشاملة لبناء جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات محليًا وعالميًا.

المركز الأول لجامعة القاهرة في بطولة الجامعات المصرية لسلاح السيف

جدير بالذكر، أن الطالبة العنود حازم حجازي قد حققت المركز الأول لجامعة القاهرة في بطولة الجامعات المصرية لسلاح السيف، مما يؤكد تفوقها المستمر في كافة المسابقات.

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