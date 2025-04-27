الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طالبة بجامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للسيف

لاعبة منتخب مصر العنود
لاعبة منتخب مصر العنود حازم حجازي
ads

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للاعبة منتخب مصر العنود حازم حجازي، الطالبة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، وذلك لفوزها للعام الثاني على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية (عمومي) لسلاح السيف، وتمثيلها المشرف على مستوى المنافسات الفردية والفرق.

محمد سامي عبد الصادق: الإنجاز الرياضي يعكس التميز وروح الإصرار لدى طلابنا

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز الرياضي يعكس التميز وروح الإصرار لدى طلابنا، والجامعة تفخر بأبنائها المتميزين والموهوبين الذين يرفعون اسم الجامعة فى كل المحافل.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يرفعون اسم الجامعة ومصر عاليًا، فى كل المحافل، وستظل داعمة لكل المواهب المتميزة في كافة المجالات، انطلاقًا من رؤيتها الشاملة لبناء جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات محليًا وعالميًا.

المركز الأول لجامعة القاهرة في بطولة الجامعات المصرية لسلاح السيف

جدير بالذكر، أن الطالبة العنود حازم حجازي قد حققت المركز الأول لجامعة القاهرة في بطولة الجامعات المصرية لسلاح السيف، مما يؤكد تفوقها المستمر في كافة المسابقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد سامي عبد الصادق جامعة القاهرة سامي عبد الصادق قسم اللغة الصينية بكلية الآداب كليه الآداب

مواد متعلقة

طب قصر العيني تبدأ أول برنامج للدراسة باللغة الفرنسية العام القادم

تعيين اللواء رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار

مؤسس أمهات مصر تضع خارطة طريق الـ 50 يوما المتبقية على امتحانات الثانوية العامة

جامعة حلوان تتألق في بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات وتحصد 11 ميدالية في الكونغ فو

إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم، إليك الرابط

مواعيد إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم (صور)

تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل لطلاب التعليم الفني

التعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة
ads

الأكثر قراءة

باحث يكشف سر حديث ترامب بشأن قناة السويس بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

السيسي يوجه الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025 (آخر تحديث)

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالثروة والاستقرار المالي

معنى اسم إبراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته.. اعرفها

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية