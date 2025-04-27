التلفزيون الإيراني يطرد مسؤولين أهانوا أهل السنة، والأزهر يعلق

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتحرك السريع من قبل السلطات الإيرانية تجاه ما بُث عبر برنامج "سيمای خانواده" على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، والذي تضمن إساءة لمقدسات أهل السنة، وذلك من خلال إقالة اثنين من مسؤولي القناة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

إحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي

وأشار المرصد أن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية تؤكد رفض الخطابات المسيئة، وحرص الجهات الرسمية على عدم السماح بما يثير الفتنة بين المسلمين، خاصة في ظل دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر البحرين الأخير، إلى إحياء الحوار الإسلامي–الإسلامي، وتعزيز وحدة الأمة، ووقف كل أشكال المساس بالرموز والمقدسات الإسلامية.

وجدد مرصد الأزهر التأكيد على ضرورة احترام مقدسات جميع المذاهب الإسلامية، وتغليب الحكمة، وتجنب كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام.

التلفزيون الإيراني يطرد مسؤولين "أهانوا أهل السنة"

وتعود أحداث الواقعة إلى بث برنامج "سيماي خانواده" على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء 23 أبريل، مقطعًا قصيرًا مسجلًا أهان فيه أحد الأشخاص بمعتقدات أهل السنة.

وأعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن طرد العناصر المتورطة في بث البرنامج المسيء لأهل السنة وملاحقتهم قضائيًا.

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