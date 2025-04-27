التضامن تشارك في ورشة عمل عن دور الحضانات في توسيع أفق اقتصاد الرعاية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري فى ورشة العمل الإقليمية التي عقدت بدولة لبنان تحت عنوان" دور الحضانات فى توسيع أفق اقتصاد الرعاية نحو مزيد من الفرص والعدالة للنساء"، وذلك تحت رعاية السيدة اللبنانية الأولي نعمت عون عضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ونظمت الورشة بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- المكتب الإقليمي للدول العربية، وبالشراكة مع كل من منظمة العمل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وضم الوفد المصرى الدكتورة سوزان القليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة إيمان محمد ممثل من وزارة العمل، ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل فى الورشة.

مشروع وزارة التضامن الاجتماعي

وشاركت دكتورة هانم عمر في جلسة تحت عنوان " أفضل الممارسات العربية فى تفعيل دور الحضانات"، مستعرضة مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل حضانات وفصول رياض الأطفال فى مراكز تنمية الأسرة والطفل بقرى حياة كريمة، موضحة دور الحضانات فى اقتصاد الرعاية من خلال دعم المرأة العاملة فى الخروج لسوق العمل وتوفير بيئة داعمة للطفل وتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي، كذلك خلق فرص عمل.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشارت الدكتورة هانم إلى ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع تشغيل الحضانات وفصول رياض الأطفال، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، وتم إسناد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة فى 10 محافظات.

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

كما استعرضت مدير عام الإدارة العامة للطفل برنامج تنمية الطفولة المبكرة باستهداف تقديم خدمة متميزة بالحضانات المستهدفة وعبر استراتيجية لرفع القدرات والدعم الفني ورفع كفاءة البنية التحتية وافتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى تطبيق أحدث مناهج التعلم عبر الأنشطة والبرامج وفق نظام التعلم الياباني.

وناقش المؤتمر على مدى أيام عمله وبمشاركة المتخصصين بالمرأة ووزارات العمل والتضامن الاجتماعي بالدول الأعضاء عددًا من المحاور من دور الحضانات فى دعم وتعزيز اقتصاد الرعاية وتمكين النساء والجهود المؤسساتية الوطنية العربية فى تعزيز اقتصاد الرعاية عبر الحضانات، والتشريعات الوطنية، كما تم فتح نقاش مفتوح حول التشريعات، استعرضت الدول المشاركة أفضل الممارسات فى تفعيل دور الحضانات.

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