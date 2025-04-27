عرض "كارما" و"ساليم" ضمن فعاليات مهرجان نوادي المسرح اليوم

تتوالي عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض كارما

ويشهد المسرح الليلة عرضين ضمن العروض اليومية المقدمة مجانا للجمهور، الأول "كارما" في السادسة مساء، من تأليف وإخراج حازم أشرف.

وتدور أحداثه حول أب وأم كانا يطمحان إلى مجتمع صالح يملؤه الحب والخير وطهارة النفوس لدى أبنائهما، إلا أن معتقداتهما الخاطئة حالت دون تحقيق ذلك، مما عرض أبناءهما لانتهاكات نفسية وجسدية، أدت إلى انحراف سلوكهم وامتلائهم بالأخطاء وأشكال التفكير والسلوك المضاد للمجتمع.

عرض ساليم

ويعقبه في الثامنة مساء العرض المسرحي "ساليم"، تأليف وإخراج أحمد آدم، وتتناول أحداثه محاكمة الصحراء في قرية "ساليم"، حيث تعود ماري وارن، الخادمة السابقة لدى چون بروكتر، بعد ثلاثين عاما لتعترف أمام القس بشهادتها الزور التي أدانت سيدها.

لجنة تحكيم المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وتضم لجنة تحكيم المهرجان: الدكتور محمد زعيمة، الكاتب سعيد حجاج، المخرج سامح مجاهد، الموسيقار الدكتور وليد الشهاوي، والدكتور مصطفى حامد. كما تصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويدير الدورة المخرج محمد طايع مدير نوادي المسرح. ويشارك في المهرجان 27 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية، وتعرض بواقع عرضين يوميا حتى العاشر من مايو المقبل.

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