إعلان نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا رقم 52 الشهيد الرفاعي

أقيمت بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي في رحاب جامعة عين شمس، بمشاركة في منافسة الأساليب (١٧ طالبًا) و(٢٧ طالبة) بإجمالي عدد (٤٤ مشاركًا) وفي منافسة الساندا (١٠٨ طالب) و (٥٧ طالبة) باجمالي (١٦٥ مشاركًا).

إعلان نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

ترتيب عام منافسة الأساليب طلبة:



- المركز الأول: الطالب/ أدهم أحمد سمير فودة جامعة عين شمس أسلوب جنوبي اختياري

- المركز الثاني: مازن محمد عزت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسلوب SET3

منافسة أسلوب جنوبي اختياري:



- المركز الأول: الطالب/ عمر عماد شحاتة جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ نور الإسلام محمد أحمد عبد الحميد التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالب/ عمرو أسامة البلتاجي جامعة المنوفية

منافسة أسلوب سيف تايجي اختياري:



- المركز الأول: الطالب/ سيد محمد سيد جامعة القاهرة



منافسة أسلوب جنوبي اختياري:



- المركز الأول: الطالب/ نور الدين الجوهري سيد جامعة حلوان



منافسة أسلوب سيف رفيع اختياري:



- المركز الأول: الطالب/ مروان عاطف عبد المقصود جامعة بنها



منافسة أسلوب عريض SET3:



- المركز الأول: الطالب/ ستيفن سامح سمير جامعة بني سويف

** منافسة أسلوب عصا جنوبي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ معاذ محمود فتحي جامعة عين شمس



منافسة أسلوب عصا جنوبي SET3:



- المركز الأول: الطالب/ أحمد محمد محمود أحمد جامعة بني سويف

** منافسة أسلوب عصا شمالي SET3 وشمالي اختياري:

- المركز الأول: الطالب/ سيد محمد علي إبراهيم جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ عبد الرحمن أسامة البلتاجي جامعة المنوفية

- المركز الثالث: الطالب/ محمد العجمي عبدالله رشاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

منافسة الساندا وزن ٤٨ ك:



- المركز الأول: الطالب/ محمد يسري أحمد جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالب/ محمد هشام محمد فهيم جامعة بنها الأهلية

- المركز الثالث: الطالب/ عمار عيد هديان حامد التعليم العالي

منافسة الساندا وزن ٥٢ ك:



- المركز الأول: الطالب/ يوسف أحمد السيد جامعة الزقازيق

- المركز الثاني: الطالب/ هادي سيد حسين عواض جامعة بنها



منافسة الساندا وزن ٥٦ ك:



- المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن أشرف شحات جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ إسلام مجدي عبد النبي جامعة طنطا

- المركز الثالث: الطالب/ محمد أمين محمود شحاتة جامعة الزقازيق



منافسة الساندا وزن ٨٠ ك:



- المركز الأول: الطالب/ عمر محمد عبد العظيم جامعة بني سويف

-المركز الثاني: الطالب/ مصطفي سيد مصطفي سلامة جامعة بنها

-المركز الثالث: الطالب/ كريم حسن سليمان جامعة القاهرة

-المركز الثالث مكرر: الطالب/ أحمد وليد عبد الرحمن جامعة أسيوط



نتائج منافسة الأساليب الطالبات:

منافسة أسلوب باجوا طالبات:



- المركز الأول: الطالبة/ جنى عماد محمد مصطفى جامعة حلوان



منافسة أسلوب تايجي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ شهد أحمد عبد العزيز جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالبة/ جنة إسماعيل عبد السلام التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالبة/ سارة جمعة محمد جامعة عين شمس



منافسة أسلوب جنوبي اختياري طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جنى مصطفى سيد جامعة بنها

- المركز الثاني: الطالبة/ يمنى خالد محمد جامعة عين شمس

- المركز الثالث: الطالبة/ رزان عيد بكر عيد جامعة حلوان

منافسة أسلوب شمالي اختياري طالبات:



- المركز الأول: الطالبة/ ملك محمود إبراهيم عوض حلوان

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم محمد عصام الدين جامعة عين شمس

- المركز الثالث: الطالبة/ نوران خالد أحمد مرتضي جامعة القاهرة



منافسة أسلوب جنوبي 3 set وجنوبي اختياري طالبات:



- المركز الأول: الطالبة/ حسناء محمد فرج التعليم العالي

- المركز الثاني: الطالبة/ روان عيد بكر عيد جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ يارا تامر ياسين محمد جامعة بني سويف

منافسة الساندا وزن ٤٨ ك:

- المركز الأول: الطالبة/ نادين عصام محمد قنديل جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ حبيبة عادل طيبي حسن جامعة السويس

- المركز الثالث: الطالبة/ نورهان هشام محمد عبد الحميد التعليم العالي

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ منة الله أشرف السعيد جامعة كفر الشيخ



منافسة الساندا وزن ٦٠ك:

- المركز الأول: الطالبة/ شيماء عبد الحميد حمودة التعليم العالي

- المركز الثاني الطالبة/ بسملة علاء رضا جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ إيمان سعد أبو اليزيد جامعة طنطا

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ هدى علي عبد المنعم جامعة بني سويف



منافسة الساندا وزن ٧٠ك:

- المركز الأول: الطالبة/ شروق هاني عبد العاطي جامعة المنصورة

- المركز الثاني: الطالبة/ حنين محمد عبد النبي جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الطالبة/ آية أحمد علي عبد الحليم جامعة بنها

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ هبة محمد أحمد صابر التعليم العالي



منافسة الساندا وزن ٨٠ ك:

- المركز الأول: الطالبة/ روفيدة مروان خالد جامعة طنطا

- المركز الثاني: الطالبة/ استعمال أحمد مرزوق وزارة التعليم العالي

- المركز الثالث: الطالبة/ فاطمة حسيني علي محمد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ منة علاء رمضان تمام جامعة حلوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.