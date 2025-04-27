بعد سرقة كابل الأتوبيس الترددي.. خطة تأمين على أعلى مستوى لمنع تكرار الواقعة.. وهذا موعد تشغيل المشروع

فتحت حادثة سرق كابلات تغذية وشحن الأتوبيس الترددي في أحد المواقع على الطريق الدائري ملف تأمين كابلات التغذية قبل التشغيل الرسمي للمشروع، حيث بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري وكافة الهيئات المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس الترددي التنسيق مع مباحث وشرطة النقل لتأمين مسار المشروع لمنع تكرار الواقعة.

وقال مصدر مسؤول: إن واقعة سرقة الكابلات لن تحدث مرة أخرى وخاصة بعد بدء التشغيل الرسمي للمشروع.

وأكد المصدر أنه من المقرر تسيير 100 أتوبيس بواقع 5 دقائق بين كل أتوبيس والآخر وهو الأمر الذي يجعل الرقابة مستمرة على مدار الساعة على الطريق ويساهم في القضاء على أي محاولة للسرقة.

وقد تعرض مشروع الأتوبيس الترددي أمس لواقعة سرق كابل نحاس خاص بالتغذية قدر ثمن بما يقرب من 150 مليون جنيه ويبلغ طولة 5 كيلو متر.

وقد بدأت أعمال التشغيل التجريبى بدون ركاب، ومن المقرر أن تبدأ وزارة النقل الخطوات النهائية تمهيدا لدخول الأتوبيس الترددي للخدمة فى مايو المقبل، وسط ترقب من المواطنين لتقييم الخدمات المقرر تقديمها من خلال الأتوبيس الترددي

66 راكبا لكل أتوبيس ترددي و100 أتوبيس فى الساعة

ومن المقرر تسيير 100 أتوبيس كهربائي سعة كل أتوبيس 66 راكبا بما يعادل (5 ميكروباص) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين، وقد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات، وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وسيكون زمن التقاطر3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

ومع اقتراب تشغيل الأتوبيس الترددي يبدأ العد التنازلي لمنع توقف الميكروباص أعلى الدائري، وبدء التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددي، والذي تعول عليه وزارة النقل في القضاء على تكدس الركاب بالطريق الدائري، وتتوقع الوزارة أن يستوعب أكثر من 2 مليون راكب يوميا.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي

على صعيد آخر من المتوقع أن يدخل المشروع الخدمة خلال أقرب فرصة بعد نجاح التشغيل التدريبي للسائقين، وقد وضعت وزارة النقل عددا من المحاور الرئيسية لتنفيذها فور تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي بما يساهم في حدوث نقلة فى مستوى خدمات النقل على مستوى القاهرة الكبرى.

محاور إنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT

وتعتمد خطة إنشاء الأتوبيس الترددي على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تخدم الهدف الأساسي للمشروع أهمها.

- تقليل معدل الحوادث بعد منع الميكروباص من الوقوف على الدائرى.

- إنشاء محطات للأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري.

- إنشاء محطات ثابتة للميكروباص أسفل الدائري.

- إلغاء السلالم نهائيًّا على طول الدائري.

- إخطار أصحاب السيارات بإجراءات التشغيل وخطوط السير.

- التنسيق مع الإدارة العامة للمرور من أجل متابعة حركة المرور أعلى الطريق الدائري.

عمل الأتوبيس الترددي

وأضاف: "الأتوبيس الترددي سيعمل في حارة منفصلة تمامًا، ويتوفر في كل المحطات خلال دقائق قليلة منتظمة"، لافتًا إلى أنه سيتم منع الميكروباص من السير على الطريق الدائري.

وسيلة مواصلات راقية

ولفت إلى أن الأتوبيس الترددي وسيلة مواصلات راقية ومحترمة مثل المونوريل.

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات العمل بالطريق الدائري:

- تجري على امتداد ١٠٦ كيلومترات.

- تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه.

- تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج.

- عمل مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل التى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

- جار توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات.

- يساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم.

- تقليل زمن رحلات التنقل، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، والحد من الآثار البيئية السلبية.

- الطريق الدائري يعد من أهم الطرق في مصر.

- طوله 106 كيلو مترات، وتوجد كثافة مرورية عليه في مسافة تصل إلى 12 كيلو مترا.

- تم نقل المرافق، وإزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري.

- الانتهاء من توسعة معظم أجزاء الطريق الدائري في 30 يونيو 2021.

- العمل مستمر في تطوير الطريق الدائري رغم جائحة فيروس كورونا.

- رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الطريق الدائرى.

- الطريق الدائري سيعمل على حدوث سيولة مرورية بجميع الطرق.

موعد منع الميكروباص من السير على الدائرى

وقال مصدر مسئول: إن قرار إلغاء سير الميكروباص على الدائرى بعد الانتهاء من تطوير الطريق وتشغيل الأتوبيس الكهربائي، يهدف لمنع التداخل بين وسائل النقل وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المصدر أن العديد من الجهات تشارك حاليا في دراسة خط سير الأتوبيس الكهربائي، مضيفا أنه سيتم تخصيص مسارات ومحطات توقف له.

وقال: من المقرر أن يكون الدائرى سبع حارات مع الرقابة مشددة على حركة السير.

كما قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إنه بعد انتهاء تطوير الطريق الدائري، سيتم منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به.

الأتوبيس المفصلي

وأكد الوزير أن نظام الأتوبيس المفصلي هو نظام حديث جدا وصديق للبيئة، ويعمل على تقديم أعلى خدمة في أقل وقت وبأعلى جودة دون التأثير السلبي على البيئة المحيطة.

ومن المقرر أن يكون الأتوبيس المفصلي البداية الحقيقية لتدشين منظومة النقل الحضري الجديدة والمقرر لها أن تحل محل النقل العام والمحليات، فى إصدار تراخيص خطوط السير والحركة بشكل عام.

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