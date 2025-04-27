الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يسعى لضم لاعب البنك الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي ياو أنور، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وعلمت مصادرنا أن إدارة الزمالك فتحت خط اتصال مباشر مع مسؤولي البنك الأهلي للحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، بناءً على توصية من الجهاز الفني الذي أبدى إعجابه بقدرات أنور الفنية والبدنية.

ويقدم ياو أنور مستويات قوية هذا الموسم مع البنك الأهلي، حيث تمكن من لفت الأنظار بأدائه المميز، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، إلا أن الزمالك يتحرك بقوة لحسم الصفقة مبكرًا.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بين مسؤولي الناديين لحسم تفاصيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية ومدة التعاقد.

وتسعى إدارة الزمالك لتدعيم خط الهجوم بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، في ظل خطة الإدارة الفنية لبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

ويرى مسؤولو القلعة البيضاء أن ياو أنور يمتلك الإمكانيات التي تؤهله ليكون إضافة حقيقية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك نادي البنك الأهلي نادي الزمالك نادي البنك مفاوضات التوجولي ياو أنور

مواد متعلقة

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك
ads

الأكثر قراءة

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية