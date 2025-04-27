الزمالك يسعى لضم لاعب البنك الأهلي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي ياو أنور، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وعلمت مصادرنا أن إدارة الزمالك فتحت خط اتصال مباشر مع مسؤولي البنك الأهلي للحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، بناءً على توصية من الجهاز الفني الذي أبدى إعجابه بقدرات أنور الفنية والبدنية.

ويقدم ياو أنور مستويات قوية هذا الموسم مع البنك الأهلي، حيث تمكن من لفت الأنظار بأدائه المميز، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، إلا أن الزمالك يتحرك بقوة لحسم الصفقة مبكرًا.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بين مسؤولي الناديين لحسم تفاصيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية ومدة التعاقد.

وتسعى إدارة الزمالك لتدعيم خط الهجوم بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، في ظل خطة الإدارة الفنية لبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

ويرى مسؤولو القلعة البيضاء أن ياو أنور يمتلك الإمكانيات التي تؤهله ليكون إضافة حقيقية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

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