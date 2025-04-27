الأحد 27 أبريل 2025
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محافظات

مصرع طالب في قنا إثر انقلاب موتسيكل

حادث سير
حادث سير

انقلب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه قرية الطويرات مركز قنا، ونتج عنه وفاة طالب إعدادي، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي في مركز قنا.


وبعد الفحص تبين مصرع يوسف.أ.ج، طالب في المرحلة الإعدادية، من قرية الطويرات، إثر حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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