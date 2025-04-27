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محافظات

حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة بإلقاء رضيعتها داخل صندوق قمامة في قنا

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لبندر قنا، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إلقاء رضيعتها داخل صندوق قمامة والعثور عليها جثة هامدة بجوار نادي البحر في دائرة البندر.

تفاصيل البلاغ بقنا

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة رضيعة عمرها يوم واحد داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر بدائرة البندر.

وبعد تكثيف التحريات تم كشف غموض الواقعة والقبض على سيدة في العشرينيات من عمرها، أرملة وأنجبت رضيعة بطريقة غير شرعية وقررت التخلص منها بعد 24 ساعة من ولادتها ثم ألقت جثتها داخل صندوق قمامة بجوار نادي البحر في دائرة بندر قنا.

تم ضبط المتهمة بعد التعرف عليها من خلال كاميرات المراقبة، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد لها 15 يومًا، بتهمة التخلص من رضيعتها بعد يوم واحد من ولادتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قسم شرطة قنا قنا مديرية أمن قنا محمود الغرباوي كاميرات المراقبة

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