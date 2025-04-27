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رياضة

بقيادة شوقي غريب، المريخ يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على الجمارك بهدفين بالدوري الموريتاني

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو

نجح فريق المريخ السوداني بقيادة المصري المخضرم شوقي غريب، في الفوز على فريق الجمارك الموريتاني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب شيخو بيديا بالعاصمة نواكشوط ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ السوداني فوزه الأول بقيادة مدربه شوقي غريب على وصيف الدوري الموريتاني.

 وأحرز الفريق هدفيه عن طريق مجتبى فيصل ومحمد أسود.

وقدم المريخ السوداني تحت قيادة شوقي غريب مباراة قوية أمام الجمارك الموريتاني، بعد سلسلة من الخسائر.

ويسعى شوقي غريب إلى علاج إهدار الفرص خاصة مع ضياع العديد من الفرص السهلة لفريق المريخ على مدار أحداث المباراة.

ويحتل المريخ المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الموريتاني برصيد 36 نقطة، فيما يأتي الجمارك في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ويضم الجهاز الفني للكابتن شوقي غريب في تدريب المريخ السوداني، كلا من؛ توفيق صقر مدربا، محسن سيد عثمان مدرب ، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، على أن يتواجد أحد النجوم السابقين لفريق المريخ في الجهاز المعاون.

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شوقى غريب الدوري الموريتاني فريق المريخ السوداني فريق الجمارك فريق المريخ

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