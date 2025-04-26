رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لم تكن كما كان متوقعًا، موضحًا أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم إصدار خريطة الأحوزة العمرانية بشكل واضح حتى الآن.

هل مد فترة التصالح في مخالفات البناء كان له تأثير؟

وأوضح أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع بقناة "القاهرة والناس"، أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء كان خطوة إيجابية ضمن محاسن القانون، لكنه أشار إلى أن المد لم يؤدِ إلى زيادة كبيرة في الإقبال، مشددًا على أن حسم الملفات القديمة هو العامل الأساسي الذي يشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.

رغبة الحكومة بشأن مخالفات البناء

وأضاف أحمد السجيني، أن الحكومة كانت تسعى إلى إنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح عبر إصدار قرارات نهائية بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، في حين رُفضت أخرى بسبب عدم استكمال الإجراءات أو فقدان المواطنين للثقة في الحصول على النماذج النهائية، مؤكدا أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل في التعامل مع الملفات القديمة والعمل على الملفات الجديدة وفقًا للقانون.

ودعا أحمد السجيني، المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة الحالية لاستكمال أوراقهم ومستنداتهم، خاصة لمن كانت أعمال البناء لديهم قد تمت قبل التصوير الجوي الصادر عام 2023، وأشار إلى أن الدولة جادة في التعاطي مع ملف التصالح بكل شفافية، مشددًا على أهمية استغلال المهلة المتبقية للتصالح لتسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ورسمي.

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