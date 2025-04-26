السبت 26 أبريل 2025
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اقتصاد

المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة

الضرائب، فيتو
الضرائب، فيتو

كشف محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن إطلاق حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرًا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.

 

فائدة حزمة التسهيلات الضريبية 


وأوضح "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن حزمة التيسيرات الضريبية تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.
 

طريقة تفعيل حزمة التسهيلات الضريبية 

وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ. كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة استفسارات الممولين.
 

وأشار مساعد مستشار وزير المالية، إلى أن الحزمة تستهدف أيضًا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.

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