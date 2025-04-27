الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تشغيل قطارات جديدة خلال 72 ساعة، تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بدء تشغيل خدمات جديدة للهيئة خلال الأيام المقبلة لخدمة الركاب على خط القاهرة الإسكندرية، وخاصة مع اقتراب إجازة نهاية العام الدراسي، وما تشهده من إقبال على المصايف. 

تعديل مواعيد بعض قطارات السكك الحديدية بسبب المصايف 

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالتنسيق مع هندسة السكة والتشغيل لبدء تقديم خدمات جديدة على خط الإسكندرية مع اقتراب إجازة نهاية العام وما تشهده من إقبال على قطارات المصايف. 

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارى 923 / 902 القاهرة / الإسكندرية والعكس بعربات أسبانى مطور. 

كما تقرر اعتبارًا من يوم الـ30 من أبريل الجاري تعديل تركيب قطار 923 القاهرة / الإسكندرية بتركيب 11 عربات أسبانى مطور وبنفس جدوله الحالى، وكذلك اعتبارًا الأول من مايو المقبل تعديل تركيب قطار 902 الإسكندرية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 923 وبنفس جدوله الحالى.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أجازة نهاية العام الدراسي السكك الحديدية القومية لسكك حديد مصر نهاية العام الدراسي
ads

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يواصل البحث عن ضحايا قصر البارون والتحريات تكشف الأسباب

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة بـ900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون

برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية ويتوج بكأس ملك إسبانيا (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية