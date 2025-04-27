الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

مفكر سياسي يكشف عن تحركات مصرية تجاه القضية الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال جمال أسعد المفكر السياسي، إن الدولة المصرية تواجه تحديات جسام على جميع الاتجاهات والجبهات، سواء من الجهة الشرقية أو الجنوب أو الغرب.

 

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية 

وأضاف، منذ أزمة غزة وما قبلها وما بعدها هناك نشاط مُكثف للرئيس السيسي والخارجية المصرية، فلا توجد أي دولة قامت بهذا الزخم من الزيارات الخارجية والتحرك في السياسة الخارجية من قبل الرئيس السيسي ووزير الخارجية؛ وهو ما يؤكد وجود إدراك حقيقي لما يدور حولنا من سياسات وما نتصدى له من تحديات.

 

تنسيق السياسات المصرية تجاه تحديات الشرق الأوسط

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” تقديم عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”: أن هذه الزيارات ليس المقصود بها العلاقات الخارجية والتجارية والدبلوماسية فقط؛ ولكن في واقع الأمر هو تنسيق السياسات في مواجهة التحديات التي لا تواجه مصر فقط ولكن منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

 

 

وأكد أن الدول العربية يجب عليها أن يكون لديها نفس العلاقات والزخم تجاه القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر الآن دورها محوري تحت أي ظرف من الظروف وأي تحديات، ولا أحد يستطيع أن يستغني عن مصر أيًا كانت المواجهات والمحاولات لإخفاء هذا الدور، والخارجية المصرية تُحافظ دائمًا على القيمة الحضارية لمصر التي تُعطي دائمًا ولا تأخذ، ولا تتدخل في شئون أحد".

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القضية الفلسطينية السيسي وزير الخارجية الشرق الأوسط مصر غزة ازمة غزة

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