استمرار التقديم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى الأربعاء 30 أبريل

قررت نقابة الصحفيين استمرار تلقي الأعمال لمسابقة "جوائز الصحافة المصرية"؛ لاختيار أفضل الأعمال الصحفية، التي تم نشرها عام (2024م)، بداية من الأحد 27 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025م، ولن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

جوائز الصحافة المصرية

- تسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة.

وتشمل المسابقة (10) فروع في مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، و(12) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.



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