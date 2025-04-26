السبت 26 أبريل 2025
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إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

 

إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر 

 

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة

 

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

 

كان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن عن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر أمس الجمعة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت تتراوح شدة الرياح ما بين  25- 30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا. وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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