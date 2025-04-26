موعد عزاء والدة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

توفيت هدى محمد هلال، والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، وسيقام العزاء بعد غد الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والعاملين بالوزارة،

بالتعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في وفاة والدتها.

ونعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة الصبر والسلوان

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