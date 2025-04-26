السبت 26 أبريل 2025
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أخبار مصر

موعد عزاء والدة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

غادة والي وكيل السكرتير
غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة،فيتو
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توفيت هدى محمد هلال، والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، وسيقام العزاء بعد غد الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والعاملين بالوزارة،
بالتعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في وفاة والدتها.

 

ونعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  والدة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "،سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة الصبر والسلوان 

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الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن السكرتير العام للأمم المتحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان مسجد الشرطة بالشيخ زايد مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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