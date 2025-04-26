السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حدث تاريخي للفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الدوري الإنجليزي،
الدوري الإنجليزي، فيتو

اكتمل عقد الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج.

الثلاثي الهابط في الدوري الإنجليزي الممتاز وسابقة تاريخية تطالهم 

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش وليستر سيتي وساوثهامبتون، صعدوا إلى البريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدين في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي إبسويتش تاون ساوثهامبتون ليستر سيتي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون يخطف فوزا قاتلا أمام فولهام بهدفين مقابل هدف

الدوري الإنجليزي، إبسويتش يخسر من نيوكاسل بثلاثية نظيفة ويهبط رسميا

وولفرهامبتون يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يحقق فوزا صعبا على إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

5 ساعات من الرعب، حريق يلتهم مصنع ورق بأكتوبر والخسائر بملايين الجنيهات (فيديو وصور)

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

حدث تاريخي للفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية