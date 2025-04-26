حدث تاريخي للفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم

اكتمل عقد الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج.

الثلاثي الهابط في الدوري الإنجليزي الممتاز وسابقة تاريخية تطالهم

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش وليستر سيتي وساوثهامبتون، صعدوا إلى البريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدين في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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