كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على أستون فيلا بالشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق إيبيريشي إيزي في الدقيقة 31.

تشكيل أستون فيلا ضد كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

وصعد كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق فوزًا عريضًا على فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

في حين قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله ثنائية في الفوز الذي تحقق على بريستون أحد أندية دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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