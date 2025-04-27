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نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة.. التعليم: حل النماذج على قناة مدرستنا.. وأولياء أمور يضعون خارطة طريق الـ50 يوما المتبقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هذا الرابط.

 

وزارة التربية والتعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من السبت.. وحل النماذج يوميًّا على قناة "مدرستنا٣"

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

 

مؤسس أمهات مصر تضع خارطة طريق الـ 50 يوما المتبقية على امتحانات الثانوية العامة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة يبقي عليها 50 يوميا، حيث تبدأ بالمواد خارج المجموع بداية من 15 يونيو المقبل.

مؤسس «أمهات مصر» تضع خارطة طريق الـ50 يوما المتبقية على امتحانات الثانوية العامة

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، موجهة حديثها لطلاب وأولياء الأمور الثانوية العامة، أنه لابد من وضع خارطة طريق وجدول منظم بكيفية التعامل مع المنهج خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الامتحانات، حتى يقبل الطالب عليها بكل تركيز وإلمام.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت عبير على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم والمناسب لأبنائهم الطلاب داخل المنزل، من حيث الهدوء وعدم تشتيت الطلاب، وكذلك إعداد الأكل الجيد والمشروبات الصحية المفيدة لهم وتعمل على قوة التركيز، مع تخصيص راحة للنوم في اليوم حتي لا يتعرضوا للإجهاد.

ووجهت عبير حديثها للطلاب، قائلة: "اعملوا اللي عليكم واجتهدوا وراجعوا كويس بكل تركيز، وابعدوا عن الصفحات الوهمية اللي بتدعي قدرتها علي معرفة أسئلة وإجابات الإمتحانات لأنها بتنصب عليكم، والأهم من ذلك إن الغش حرام، اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا وهيوفقكم".

 

وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

 

 

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