بسبب الثأر، المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار أحمد فاروق الأنصاري، وعضوية المستشارين علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر، شابا متهما بقتل مزارع بسبب خلافات ثأرية بمركز دشنا شمال محافظة قنا، بالسجن 10 سنوات.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 20 أغسطس 2022، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم "أكرم.ع.س" تهمة قتل المجني عليه إيهاب عبد الباسط عبد الموجود، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات ثأرية نشبت بينهما بقرية السمطا قبلي بدشنا، حيث أطلق المتهم النيران على المجني عليه فأرداه قتيلًا.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 13619 لسنة 2022 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2937 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بسجن المتهم 10 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.