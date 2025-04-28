الإثنين 28 أبريل 2025
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انفوجراف

النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

المعاهد العليا الخاصة،فيتو
المعاهد العليا الخاصة،فيتو

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النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

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