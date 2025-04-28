النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة (إنفوجراف)

أزمة بين التربية والتعليم والتعليم العالي بسبب امتحانات الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات يرفض مقترح وزير التعليم حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.. ومصدر: المقترح نشر حالة من القلق والتوتر