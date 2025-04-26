السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

إصابة شخصين بالتسمم إثر تناولهم "صبغة" في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أصيب شاب بحالة من التسمم والإعياء الشديد بسبب شربه للصبغة من قرية الحمر والجعافرة، كما أصيبت فتاة بالتسمم من الصبغة من  قرية حجازة قبلي بمركز قوص جنوب قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة شاب يدعي أيمن.م يبلغ من العمر 23 من قرية الحمر والجعافرة بمركز قوص بحالة خطيرة من التسمم بسبب شربه للصبغة نتيجة إصابته بالاكتئاب، وتم نقله إلي مستشفي الأقصر الدولي.

كما أصيبت فى ذات الوقت فتاة من قرية حجازة قبلي بمركز قوص جنوب قنا، تبلغ من العمر 20 عاما، بحالة من التسمم نتيجة شرب الصبغة، تم نقلها إلي مستشفي قوص المركزي التى احالتهما إلي مستشفي الأقصر الدولي عبر الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم.

جاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

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