السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

مصرع طفلين غرقا في قنا

مصرع طفلين, فيتو
مصرع طفلين, فيتو

لقي طفلان مصرعهما اليوم السبت، غرقا في ترعة بمركز قوص جنوب محافظة قنا وتم نقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى.

 

تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفلين بقرية الكلالسه غرقا في ترعة الكلالسه التابعة لمركز قوص.

على الفور تم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع "كريم.ن " 9سنوات و"عبد الرحمن. م" 4 سنوات بقرية الكلالسه التابعة لمركز قوص.

جرى نقل جثث الطفلين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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