مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يناقشان آليات تشغيل "جروبى" بوسط البلد

ترأس اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لإعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به، في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

شهد الاجتماع الذى عقد بالنادى اليونانى المتواجد أعلى مقهى جروبى اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيسى مجلس إدارة شركتى مياه الشرب، والصرف الصحى بالقاهرة، وممثلين عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق السيادي، واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

كما تفقد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير واجهات البنايات الممتدة من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية.

ومقهى جروبى يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن فى القاهرة الخديوية، ويقع بميدان طلعت حرب، وأسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى، يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقا) والآخر بشارع عدلي، وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاات الأربعة، فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء فى ذلك العهد.

وارتبط المصريون بجروبى كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الأفلام والمسلسلات به.

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