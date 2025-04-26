بلال سرور يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين

أعلن الملحن بلال سرور، قبل قليل، عن استقالته رسميا من جمعية المؤلفين والملحنين واصفا إياها بأنه كيان لا يمثله.

وقال سرور: “الحمد لله، قدمت استقالتي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو وبعلن إن هذا الكيان لا يمثلني، ولا يحق له التفاوض أو الاتفاق باسمي بأي شكل من الأشكال”.

معلومات عن الملحن بلال سرور

يشار إلى أن بلال سرور قد لحن لأكثر من ١٩ مطربا بمصر والوطن العربي فى مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وتامر حسني، ومحمد حماقي.

كما لحن لـ هيفاء وهبي، ساندي، وآمال ماهر وسميرة سعيد العديد من الأغنيات الناجحة.

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