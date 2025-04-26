السبت 26 أبريل 2025
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مصرع طفلة بعد نشوب حريق فى شقة بالمنوفية

مصرع طفلة بعد نشوب
مصرع طفلة بعد نشوب حريق فى شقة بالمنوفية

 لقيت طفلة مصرعها إثر نشوب حريق فى شقة سكنية خاصية والدها بقرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور.

 

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع طفلة تدعى سجى تبلغ 4 أعوام إثر نشوب حريق في شقة والدها بقرية تلبنت التابعة لمركز الباجور، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الباجور لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.

وتمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية مركز الباجور بمحافظة المنوفية مستشفي الباجور مركز الباجور

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