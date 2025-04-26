مصرع طفلة بعد نشوب حريق فى شقة بالمنوفية

لقيت طفلة مصرعها إثر نشوب حريق فى شقة سكنية خاصية والدها بقرية تلبنت التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع طفلة تدعى سجى تبلغ 4 أعوام إثر نشوب حريق في شقة والدها بقرية تلبنت التابعة لمركز الباجور، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الباجور لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.

وتمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.