ضبط 50 توك توك وإزالة تعديات وتطهير المجاري المائية بمركز فقط في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة استهدفت مركبات التوك توك المخالفة، والإشغالات، والإعلانات غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 مركبة توك توك غير مُسجَّلة بالأرقام المحلية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات من الشوارع العامة، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، إلى جانب إزالة مجموعة من الإعلانات غير المرخصة.

وفي هذا السياق، تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بجميع سائقي مركبات التوك توك سرعة التوجه إلى مقر الوحدة لاستكمال إجراءات تركيب الأرقام المحلية الخاصة بمركباتهم، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وفي إطار موازى، واصلت الوحدة المحلية جهودها في ملف إزالة التعديات، حيث تمكنت من إزالة ثلاث حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 680 مترًا مربعًا بقرى القلعة والظافرية، بالإضافة إلى إزالة ثلاث حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة وفك شدة خشبية بمدينة قفط، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة بالمخالفة للقانون.

وفي مجال تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة، قامت إدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع إدارة الحملة الميكانيكية، برفع المخلفات من مدينة قفط وقراها، مع التشديد على متابعة تطهير الترع، لا سيما تلك التي تمر داخل الكتل السكنية، حفاظًا على نظافة المجاري المائية وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، لاحظ الدكتور علاء شاكر رئيس مركز قفط، خلال الأسبوع الماضي تراكم كميات كبيرة من المخلفات بترعة البراهمة عند الكيلو 7، مما استدعى التنسيق مع هندسة ري قفط وإدارة ري شرق قنا، حيث جرى تطهير الترعة بالكامل.

إقامة سور فاصل على ترعة جنابية قفط الشرقية

وفي سياق الحرص على سلامة المواطنين، تتابع الوحدة المحلية تنفيذ مشروع إقامة سور فاصل على ترعة جنابية قفط الشرقية بمنطقة المواقف، التي شهدت وقوع عدد من حوادث الغرق، وذلك بالتنسيق مع هندسة الري.

من جانبه، أشار الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط، إلي أنه تمت الإستجابة للعديد من طلبات المواطنين، فضلا عن إحالة بعض الطلبات الأخرى إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

تحقيق الانضباط في الشوارع العامة بقنا

وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات، يواصل الدكتور علاء شاكر متابعته الدورية لمواقف السيارات بالمركز، لضمان انتظام العمل وتوافر وسائل النقل اللازمة لنقل الركاب، مع الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تحقيق الانضباط في الشوارع العامة، وإزالة الإشغالات غير المرخصة، ومتابعة التزام قائدي المركبات بالقواعد المرورية وعدم تعطيل حركة السير، واستجابةً لشكاوى بعض المواطنين بشأن تجاوزات سائقي مركبات التوك توك.

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