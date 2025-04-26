السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

السجن 15 سنة لـ 3 متهمين في قضية سرقة وحيازة أسلحة في قنا

فيتو
فيتو

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري، وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر، ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، لاتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر، وسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح، بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 11 فبراير 2024، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهمين نصيب.ا.م، وكرم.م.ا، وعبد الله.م.ا، تهم سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من المجني عليهما كليب.ع.ع، وعواد.ق.م، بالطريق العام تحت تهديد السلاح، فضلًا عن حيازتهم بندقيتين آليتين ومبلغ مالي.

وكانت القضية حملت رقم 2189 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 1448 لسنة 2025 كلي قنا، وأُحيلت إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين.

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