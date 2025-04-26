عمر العربي وجودي عبد الله يصعدان لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

صعد عمر العربي وجودي عبد الله لاعبا المنتخب الوطني الأول للجمباز، لنهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

حيث صعد عمر العربي للنهائيات بعدما حل ثالثًا في تصفيات جهاز الحلق بعد جملة مميزة، فيما تأهلت جودي عبد الله على جهاري المتوازي وحصان القفز.

حيث جاءت نجمة المنتخب الوطني في المركز الرابع على جهاز المتوازي، كما حلت في المركز السادس على جهاز حصان القفز.

ومن المقرر، أن تقام نهائيات هذه الأجهزة مساء غد الأحد، علمًا أن النهائيات يشارك بها أصحاب أفضل 8 نتائج على كل جهاز.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته بتأهل "جودي والعربي" للنهائيات مشيرًا إلى أن لاعبي مصر سيتنافسون مع أقوى لاعبي العالم في النهائيات المقرر إقامتها مساء الغد.

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