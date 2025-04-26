مصرع طفلة صعقا بالكهرباء فى قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، صعقا بالكهرباء بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى.

تفاصيل البلاغ فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفلة بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بصعق كهربائى.



تم الدفع على الفور بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "نادية.ف.م.م" 5 سنوات بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا.



نقلت الطفلة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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