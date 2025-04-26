السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

رافينيا يرد على العرض السعودي الضخم للرحيل عن برشلونة

رافينيا
رافينيا

اعترف البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، بشكل مفاجئ بأنه كان سيقبل الانتقال إلى الدوري السعودي في العام الماضي.

وكان رافينيا مرتبطا بقوة بمغادرة برشلونة الصيف الماضي خلال الأسابيع الأولى من تولي هانز فليك تدريب الفريق.

عرض ضخم من الهلال لرافينيا

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن نادي الهلال قد عرضا لنجم برشلونة لضمه خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العرض المقدم من الهلال رافينيا  كان يمتد لـ4 سنوات، وسيحصل على 50 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لبرشلونة من أجل التخلي عن اللاعب.

وقال رافينيا، في مقابلة مع شبكة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية: "بالأمس تم إبلاغي بعرض من السعودية، وبصراحة، شعرت بالدهشة الشديدة لأن الأرقام المعروضة كانت مرتفعة جدا".

وأضاف: "بصراحة، لو تم تقديم هذا العرض لي العام الماضي، أعتقد أنني كنت سأقبل. في ذلك الوقت، كنت محبطا بعض الشيء، وكان هذا العرض سيغير حياتي بالكامل، وحياة زوجتي وعائلتي".

وتابع: "لقد كان مبلغا يمكنه أن يغير حياتنا بالكامل. من يقول إنه لن يقبل فهو يكذب، لأنه من المستحيل رؤية أرقام مثل هذه وعدم التفكير بأنها قد تغير حياتك، أو أنك قد تذهب هناك".

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