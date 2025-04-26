شارك الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، اليوم السبت، في مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي الإثنين الماضي عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقدَّم الأمين العام واجب العزاء لقيادات الكنيسة الكاثوليكية، معربًا عن خالص التعازي في وفاة البابا فرنسيس الذي كانت تجمعه معه علاقة شخصية وعائلية استمرت لما يقارب العشر سنوات.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين يشارك في مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس

ونقل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إلى قيادات الكنيسة الكاثوليكية تعازي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء المجلس، مؤكدًا استمرار مسيرة الأخوة الإنسانية التي بدأها البابا فرنسيس مع أخيه الإمام الأكبر أحمد الطيب، وقدما خلالها العديد من المبادرات العالمية، وأبرزها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقعاها وأعلناها للعالم من أبوظبي عام 2019 وأول مؤتمر عالمي للسلام بين قادة الأديان في القاهرة 2017، وملتقى الحوار العالمي بين الشرق والغرب في البحرين عام 2022.

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