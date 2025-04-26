مصرع شاب بآلة حادة على يد مدمن "شابو" فى قنا

لقى شاب مصرعه بآلة حادة، اليوم السبت، على يد شاب يدمن مادة الشابو فى قرية حجازة قبلي بمركز قوص جنوب قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع شاب يُدعى محمود أحمد فى العشرينات من عمره، كان قد طعنه مدمن شابو فى ساعات متأخرة من الليل، كانت بينهما خلافات مالية.



تم نقل الجثة لمستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة.

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