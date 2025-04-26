السبت 26 أبريل 2025
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أخبار مصر

الزراعة تخفض تكاليف تأجير معدات الحصاد لمزارعي القمح

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية
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وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعين، لتصبح ١٠٠٠ للفدان بدلا من ١٢٠٠ جنيه الفدان العام الماضي.


جاء ذلك خلال لقاءه ومزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة.
وأشار فاروق أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين.

وأكد وزير الزراعة حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورا.
 

وأشار فاروق إلى حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتا إلى توفير  التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية وأبنائها.

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علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الخدمات الزراعية قطاع الزراعة الآلية ب آلات حصاد محصول القمح محصول القمح محافظة الشرقية
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