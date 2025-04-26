صحيفة سويسرية: إقالة كولر قادمة بعد الخروج الأفريقي المؤلم

رصدت صحيفة بيلك السويسرية هجوم جماهير الأهلي على المدرب السويسري مارسيل كولر بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

بليك السويسرية ترصد هجوم جماهير الأهلي على كولر

وقالت الصحيفة السويسرية أن مارسيل ‎كولر تعرض للرشق بزجاجات المياه من قبل الجماهير، ويواجه خطر الإقالة بعد الخروج المؤلم من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة: قد تنتهي الفترة الناجحة لمارسيل كولر (64 عامًا) مع النادي الأهلي بشكل مفاجئ. ووفقًا لمعلومات "بليك"، فإن المدرب السويسري مهدد بالإقالة.

وتابعت: انفجر غضب جماهير ‎الأهلي التي كانت غير راضية منذ فترة، وعند عودته إلى غرفة الملابس، تعرض كولر للرشق بالزجاجات وتلقى إهانات شديدة.

وأكملت الصحيفة: "كان قد حدث اجتماع أزمة داخلي قبل الخروج من دوري الأبطال، وجرى خلاله اتخاذ قرار بالإبقاء على المدرب السويسري للمباراتين الحاسمتين. لكن الآن يتم مناقشة مستقبل كولر بشكل مكثف من جديد".

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