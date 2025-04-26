إزالة فورية لسور تم بناؤه بدون ترخيص في قنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ، التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا، حالة إزالة فورية لسور تم بناؤه بدون ترخيص باستخدام الطوب الأبيض والأسمنت، بطول يقارب ١٣ مترًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأعمال البناء غير المرخصة.

حملات مكثفة لازالة التعديات بقنا

وفي سياق متصل، تابع ياسر حمادي، رئيس مركز نقادة، خلال جوله تفقدية بالمركز التكنولوجي، سير العمل واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة إنجاز ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، مع الاستماع إلى شكاوى المواطنين وإصدار توجيهاته بضرورة إيجاد حلول عاجلة بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المنظمة.

كما وجّه رئيس المركز العاملين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية بسرعة إنارة الشوارع بناحية البحري قمولا - نجع العربات، وذلك لتيسير حركة المواطنين ليلًا والحد من وقوع الحوادث في تلك المنطقة.

متابعة ميدانية في قنا

من جانبه، أجرى نائب رئيس مركز نقادة متابعة ميدانية شملت تفقد مجمع موقف سيارات نقادة بمنطقة الشيخ حسين، للتأكد من انتظام العمل داخل مجمع المواقف،وكذلك كما تابع أعمال منظومة النظافة بالوحدة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شارع جمال عبد الناصر ومحيط موقف السيارات وعدد من القرى التابعة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة وإبراز الطابع الحضاري والجمالي للمدينة.

وتم رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية، وتفريغ صناديق القمامة والحاويات بكافة المناطق، مع التأكيد على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لضمان عدم تراكم القمامة وتحقيق بيئة نظيفة وصحية، وقد شدد نائب رئيس المركز على مسؤولي قسم النظافة بالوحدة بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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