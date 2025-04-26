وزير الرياضة يفتتح ملاعب نادي الصحفيين بمباراة بادل أمام شبانة

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى الرابعة عصر اليوم السبت، ملاعب نادي الصحفيين النهري للتجديف والرياضات المائية، بمباراة بادل تنس مع الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي الصحفيين، وذلك بعد إعادة إنشاء النادي وفقا لأحدث التصميمات العصرية وبخامات من الرخام والجرانيت.

افتتاح نادي الصحفيين

كما سيتفقد الدكتور أشرف صبحي ملعب كرة القدم عقب الانتهاء من إنشائه بالكامل والتشطيبات النهائية للقاعة الشتوية وغرفة الاجتماعات والمنطقة الزجاجية التي ستضم (بلياردو، تنس طاولة، جيمانيزيوم، وبلاي ستيشن) بالإضافة منطقة ألعاب الأطفال.

يذكر أن نادي الصحفيين النهري تمت إعادة إنشائه بالكامل بميزانية تخطت خمسين مليون جنيه.

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