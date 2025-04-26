يوسف القعيد ضيف بودكاست "كلام في الثقافة" على "الوثائقية" الإثنين المقبل

يحل الكاتب والأديب يوسف القعيد ضيفا على بودكاست “كلام في الثقافة” على شاشة قناة الوثائقية، في تمام العاشرة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 28 أبريل الجاري.

الكاتب يوسف القعيد

ويتحدث يوسف القعيد خلال اللقاء عن العديد من تفاصيل مسيرته الأدبية، وعن أعماله، ويتطرق الحديث إلى حال الثقافة المصرية وغيرها.

بودكاست كلام في الثقافة

ويستضيف بودكاست كلام في الثقافة نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة.

ويتناول البودكاست أبرز المحطات المهمة في حياتهم، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.

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