جدول عروض وفعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته الـ 11

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشر، التي ستعقد في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل، عن جدول فعاليات المهرجان.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن المقرر أن تقام الفعاليات في أوبرا الإسكندرية، متحف الإسكندرية القومي، المتحف اليوناني الروماني، سينما مترو، مكتبة الإسكندرية، وبيت جوانا.

وجاء في بيان المهرجان: “جميع الفعاليات مجانية.. دخول الحلقات النقاشية والماستر كلاس متاح للمسجلين، وفقا لأسبقية الحضور.. دخول عروض الأفلام متاح بأسبقية الحضور”.

فعاليات وعروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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