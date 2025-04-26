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ثقافة وفنون

عرض "الوهم" و"البنت لسه صغيرة" في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح الليلة

عرض البنت لسه صغيرة،
عرض البنت لسه صغيرة، فيتو

يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم السبت، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى ١٠ مايو المقبل، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض الوهم 

العرض المسرحي الأول بعنوان "الوهم" وهو لفرقة الفيوم، ويعرض في الخامسة مساءً، تأليف مصطفى سعد، وإخراج محمود ياسين، وتدور أحداثه حول شخصيات تعيش في عالم يبدو ظاهريا طبيعيا ومستقا، لكنه في حقيقة الأمر مليء بالأسرار والأكاذيب، والصراعات النفسية.

عرض البنت لسه صغيرة 

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "البنت لسه صغيرة"، لفرقة العريش، تأليف هاني قدري وإخراج محمد عزت، ويعرض في السابعة مساءً.
ويناقش قضية زواج القاصرات، بتسليط الضوء على واقع مؤلم كان سائدا في المجتمعات الريفية خلال فترة الأربعينيات وحتى السبعينيات.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

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المهرجان الختامي لنوادي المسرح عرض الوهم عرض البنت لسه صغيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة القناطر الخيرية
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