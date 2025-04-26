قائد القوات الجوية يلتقي عددا من مسؤولي القوات المسلحة التشيكية خلال زيارة رسمية

أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية عددا من اللقاءات مع مسئولى القوات المسلحة التشيكية لبحث وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك تلبية للدعوة الموجهة من الجانب التشيكى.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

الشراكة الإستراتيجية بين القوات الجوية

التقى قائد القوات الجوية بكل من اللواء بيتر تشيبيلكا قائد القوات الجوية التشيكية، وفرانتيسك سولك النائب الأول لوزير الدفاع التشيكى، وتناولت اللقاءات التأكيد على متانة وعمق العلاقات التاريخية التى تجمع كلا الجانبين وأهمية تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والتشيكية خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى قائد القوات الجوية خلال الزيارة جيرى كوزاك نائب وزير الخارجية التشيكى وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين وكذا فتح آفاق للتعاون مع الجهات التشيكية المختلفة العاملة فى مجال صناعة الطيران بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

مجال صناعات الطيران

كما أجرى الفريق محمود عبد الجواد زيارة إلى مقر شركة " إيروفودخودى " التشيكية العاملة فى مجال صناعات الطيران، ونفذ جولة داخل خطوط إنتاج الشركة للتعرف على إمكانيات وقدرات عدد من الطائرات الحديثة.

وفى ختام الزيارة وجه قائد القوات الجوية المصرية الشكر للجانب التشيكى على حفاوة الإستقبال وتوافق الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتشيكية.

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