السكك الحديدية تتيح 7 طرق لحجز تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار وزيادة الإقبال على حجز التذاكر من خلال موقعها على الإنترنت من هنا، والأبلكيشن الرسمي الخاص بها من هنا، حيث يعملان بكفاءة وأمان على مدار اليوم، وكذلك جميع طرق الحجز المختلفة.



وتوفر الهيئة القومية للسكك الحديدية 7 طرق لحجز التذاكر، وهي:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول ).

5- - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بـ 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات.

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