تسيير 50 أتوبيسا تردديا بين محطتي أكاديمية الشرطة وإسكندرية الزراعي

أعلنت وزارة النقل تسير 50 أتوبيسا تردديا للتدريب على المسار تمهيدا للتشغيل الرسمي قريبا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

النقل تواصل تجارب تدريب سائقي أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT

وعلى صعيد آخر، أكدت النقل أنه يجرى تجهيز المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة، وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي للتشغيل خلال المرحلة المقبلة، وحيث تشتمل تلك المرحلة على عدد 14 محطة كالتالي:-

1. محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم، وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

٢. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.

٣. محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

٤. محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه .

وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي ^ سكو وتوابعهم من القرى والعزب.

٥. محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

٦. محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها

٧. محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

٨. محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم

٩. محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة شارع الـ100، كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم

١١. محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام

١٢. محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT

١٣. محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق القاهرة/السويس والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية

١٤. محطة أكاديمية الشرطة

وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاه

و تخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة

محطات الأتوبيس الترددي

وتواصل الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير أتوبيسات المشروع في مسار المرحلة الأولى لتدريب كل سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وحيث قامت الهيئة بتسيير 10 أتوبيسات مع بدء تجارب تدريب سائقي أتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT تلاها تسيير 20 أتوبيسا وصولا إلى تسيير 50 أتوبيسا حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاطمئنان على جاهزية المرحلة الاولى من المشروع للتشغيل خلال المرحلة القادمة وتحديد منظومة العمل الخاصة به، وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاه أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس

وكذلك التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 اتوبيس كهريائي، وهذه الأتوبيسات منتجة محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبري

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 110كم، ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة

كما سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونص في أوقات الذروة، وسيمثل مشروع B.R.T نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

وسيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

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