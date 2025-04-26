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رياضة

مبابي يخضع لاختبار طبي أخير قبل ساعات من كلاسيكو الأرض

مبابي
مبابي

الكلاسيكو، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، يخضع لاختبار حاسم، قبل ساعات من خوض الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم.


وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "تصدّر مبابي بعثة ريال مدريد في إشبيلية، بعد أن تحسن كاحله، الذي تعرض لإصابة منذ مباراة الإياب ضد آرسنال، بشكل مناسب، ولكن ليس بشكل كامل".

وأضافت: "في مران الخميس كان كاحل مبابي لا يزال يؤلمه، ما سبب له بعض الانزعاج الطفيف، ثم خضع كيليان لاختبار في آخر مران للميرنجي في مدريد قبل السفر، لكن الضجة حول تصريحات الحكام لم تترك للنجم الفرنسي فرصة لكي يجرب نفسه في ملعب لا كارتوخا".

وتابعت: "رغم التحسن في كاحل مبابي، لكن حالته ليست مثالية بشكل كامل، كما أن داخليًا في ريال مدريد لا يوجد يقين تام بشأن مشاركته في التشكيل الأساسي للكلاسيكو".

واختتمت: "سيجري مبابي اختبارًا أخيرًا اليوم السبت، وهناك سيتخذ القرار بشأن تواجده في التشكيل الأساسي الذي يعد مصدر شك حتى النهاية".

قائمة ريال مدريد ضد برشلونة 

 

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة الغريم برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة كيليان مبابي بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق الملكي بسبب الإصابة، كذلك عاد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعد غيابه منذ مارس الماضي للإصابة.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.


خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو جارسيا.

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