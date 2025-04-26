السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

غلق طريق البحر الأحمر - سوهاج بعد انقلاب شاحنة بضائع (صور)

انقلاب شاحنة محملة
انقلاب شاحنة محملة بضائع وغلق طريق البحر الأحمر سوهاج

شهدت الطريق سوهاج - البحر الأحمر ناحية مدخل فهمى بمركز أخميم بسوهاج انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بضائع وجار إزالة العوائق من على الطريق والسيارة بمعرفة المرور والوحدة المحلية باخميم. 

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز أخميم يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا محملة بضائع اول طريق سوهاج - البحر الأحمر ناحية مدخل كوبرى فهمى تحمل لوحات رقم د أ ن ٣١٣٦ قيادة محمود محمد رسلان ٣٢ عاما وعباس شرف الدين ولا توجد إصابات والطريق مغلق جزئى وجارى إزالة الشاحنة من على الطريق بمعرفة المرور والوحدة المحلية وفتح الطريق. 

 

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