كلاسيكو ناري في نهائي كأس ملك إسبانيا الليلة.. برشلونة يصطدم بريال مدريد.. صراع جديد بين فليك وأنشيلوتي.. وهذه رحلة الفريقين إلى مواجهة التتويج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب “لا كارتوخا” مساء اليوم السبت، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والتاريخ والطموحات المتجددة.

رحلة الفريقين إلى النهائي

بلغ برشلونة النهائي بعد مواجهة مثيرة مع أتلتيكو مدريد، تفوق فيها بنتيجة إجمالية 5-4، ليؤكد قدرته على العودة إلى البطولات المحلية.

في المقابل، لم يكن طريق ريال مدريد أقل صعوبة، إذ تخطى ريال سوسيداد بنفس النتيجة، ليضرب موعدًا مع غريمه الأبدي في واحدة من أهم مباريات الموسم.

صراع الألقاب والتاريخ

يسعى برشلونة لاستعادة لقب كأس الملك الغائب عن خزائنه منذ 4 سنوات، والوصول إلى اللقب رقم 32 في تاريخه، معززًا صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة. في المقابل، يدخل ريال مدريد المباراة برغبة كبيرة في حصد اللقب رقم 21 في تاريخه، وتقليص الفجوة مع البارسا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالكأس برصيد 31 لقبًا، يليه أتلتيك بيلباو بـ24 لقبًا، ثم ريال مدريد بـ20 لقبًا.

كلاسيكو بعد غياب 11 عامًا في النهائي

تشهد مباراة الليلة أول مواجهة بين الفريقين في نهائي كأس الملك منذ عام 2014، حين حسم ريال مدريد اللقب بفوزه 2-1 بهدف لا يُنسى من جاريث بيل.

وتأتي مواجهة اليوم بطابع ثأري بالنسبة لبرشلونة، الذي يريد رد الدين واستعادة الهيبة.

صراع جديد بين فليك وأنشيلوتي

يقود الألماني هانزي فليك برشلونة في موسمه الأول ويطمح لكتابة اسمه في سجلات الكلاسيكو، خاصةً بعد فوزه بالسوبر الإسباني مطلع هذا العام أمام ريال مدريد بنتيجة 5-4.

بالمقابل، يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة تحت ضغوط كبيرة، خاصة مع تزايد الأنباء عن قرب رحيله، ما يجعل الفوز بالكأس طوق نجاة له وللفريق.

مواجهات نارية في الأفق

مباراة الليلة ليست سوى بداية لسلسلة من التحديات المقبلة لكلا الفريقين، فبرشلونة سيواجه إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل، بينما يتجدد لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد مرة أخرى يوم 11 مايو في الجولة 35 من الليغا، في مباراة قد تحسم.

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