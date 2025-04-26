مصرع شخص في اصطدام دراجته النارية بعمود إنارة بالمنوفية

لقي شخص مصرعه في اصطدام دراجته النارية بعمود إنارة بعزبة عوض حسن التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع "إسلام عبد الحميد" 38 سنة، مقيم بعزبة عوض حسن التابعة لدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سيره بالدراجة النارية اصطدم بعمود ما أدى إلى انقلابه وسقوطه في مروى أرض زراعية، وتم نقل الجثمان لمستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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