السبت 26 أبريل 2025
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سياسة

اليوم، البلشي يعقد مؤتمرًا صحفيا لإعلان برنامجه الانتخابي

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب، عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين، لعرض برنامجه الانتخابي استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر إجراؤها  ٢ مايو المقبل.

وأوضح البلشي أن المؤتمر سيتضمن عرض خطة العمل التي يعتزم تبنيها، والتي ترتكز على تقديم حلول قابلة للتطبيق للأزمات المهنية والاقتصادية التي يواجهها الصحفيون، بالإضافة إلى تطوير دور النقابة في دعم الزملاء وحماية حقوقهم.

 

ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تحت شعار «ما زال في الحلم بقية».

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